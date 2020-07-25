القوات المصرية والفرنسية تنفّذان تدريباً في البحر المتوسط

المصدر: وام

نفّذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT).

وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية، اليوم، إن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي التي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية إلى جانب استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً.

وأوضح البيان أن التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.

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