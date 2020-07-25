تجمع المهنيين السودانيين ينسحب من «الحرية والتغيير»

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة) الانسحاب من مؤسسات قوى الحرية والتغيير ومغادرة كافة هياكلها، وذلك بعد أشهر من رفض المجلس المركزي ضم ممثلين للتجمع فيه.



وتطورت الأوضاع بين التجمع وقوى التغيير، بعد إعلان 6 كيانات من التجمع رفضها انتخاب سكرتارية جديدة في العاشر من مايو الماضي، وهو ما اعتُبر على نطاق واسع انشقاقاً غير معلن، حيث طالب المجلس المركزي للائتلاف الحاكم بحل أزمة التجمع الداخلية قبل ضم عضوية جديدة إلى المجلس.



وقال تجمع المهنيين، في بيان، نقلته «سودان تربيون»، السبت: «نُعلن سحب اعتراف التجمع بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير».



كما كشف عزمه تنظيم مؤتمر للقوى الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الذي طرحه في الأول من يناير 2019، بغرض التباحث حول إعادة بناء وهيكلة التحالف العريض.



وقال قيادي في التجمع، فضل حجب اسمه، إن القرار اتخذه مجلس التجمع دون إخطار المكونات المهنية المكونة له، كما أنه صدر في اجتماع لم يكن في أجندته هذا القرار، ولم يستبعد أن يكون اتخذ بإيعاز من الحزب الشيوعي.

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