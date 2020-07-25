مصر: شراسة «كورونا» بدأت في الانخفاض

المصدر: القاهرة - وكالات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، إن أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» في مصر بدأت تقل، وما زلنا في حاجة للاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحاً أن شراسة الفيروس بدأت في الانخفاض، لكن المرض لم يختفِ، وبظهور اللقاح أو التطعيم سينتهي الفيروس.



وأكمل تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لـ«برنامج اليوم»، تقديم سارة حازم، إن الدولة بدأت في علاج المصابين ببلازما المتعافين، وذلك بعد الحصول على أجسام مضادة من الفيروس، مشيراً إلى أن عقار اكسفورد هو الأقرب، قائلاً: «كل يوم تثبت التجارب السريرية بأنها ناجحة وبدأت الشركة تعلن عن المراحل النهائية».



وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الجانب المضيء لانتهاء فيروس «كورونا»، أن يكون هناك تطعيم أو لقاح مضاد للفيروس.



في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة المصرية زيادة أعداد المتعافين من فيروس «كورونا» عن أعداد المصابين الجدد لليوم الثاني على التوالي.



وحسب إحصاءات الحكومة المصرية فقد فاقت أعداد المتعافين من الإصابة أعداد المصابين الجدد يومياً للمرة الثانية على التوالي، حيث سجلت البلاد إصابة 659 شخصاً بالفيروس، وشفاء 904 أشخاص.

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