مصر تستعد لتصنيع لقاح فيروس كورونا

المصدر: وكالات

ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر، صباح اليوم السبت، اجتماعا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كافة احتياجاتها وأي تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري، كما ناقشت الوزيرة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة تابعت خطوط الإنتاج الحالية من اللقاحات المختلفة التي تنتجها الشركة بمصر، كما أكدت أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، لافتًا إلى مناقشة إمكانية مشاركة عدد من الشركات الأجنبية لشركة "فاكسيرا"، لتبادل الخبرات بما يضمن ريادة مصر في تصنيع اللقاحات.

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