سرت تتأهّب لرد العدوان التركي

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ «الوفاق» نقلت مئات المرتزقة من العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها إلى مناطق تاورغاء وبوقرين شرقي مصراتة.

كما كشفت المصادر، عن تفجّر خلافات حادة داخل طرابلس بين قوى دافعة للحرب، وأخرى تحذّر من المغامرة ونتائجها الوخيمة على النظام التركي وحلفائه، مشيرة إلى أنّ جماعة الإخوان تضغط بقوة من أجل تنفيذ هجوم غير محسوب العواقب على سرت والجفرة، فيما أصبح فريق فايز السراج، يبحث عن مخرج من الوضع الراهن. في الأثناء، وصلت تعزيزات جديدة لمواقع تمركز الجيش الوطني في سرت والجفرة. سياسياً، شدّدت مصر على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، ودعم جهود مواجهة الإرهابيين والميليشيات والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية.

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