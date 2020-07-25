دعوات أفريقية لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

المصدر: جوهانسبيرج - وكالات

دعا الاتحاد الأفريقي، مصر والسودان وأثيوبيا، إلى العمل بسرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة. وأوضح أن التقرير يعكس تقدما ملحوظاً في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة.

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