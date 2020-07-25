مصر تشدّد على الحل السياسي في ليبيا

المصدر: القاهرة - وام

بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع وانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية الصين، الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرّح أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال محددات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، مضيفاً أنّ مصر سعت عبر «إعلان القاهرة» لتثبيت وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي - ليبي، يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين. كما أوضح الناطق باسم الخارجية المصرية، أنّ الوزير شكري شدد كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

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