الأمن العراقي يحرّر ألمانية مختطفة

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

حرّرت قوات الأمن العراقية، ألمانية خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها وسط بغداد، وفق ما أعلن مسؤولون في ألمانيا والعراق، أمس.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إنّ القوات الأمنية حررت الناشطة هيلا ميفيس. وكانت ميفيس التي تدير برامج فنية في مركز «بيت تركيب» الذي ينظم نشاطات فنية، غادرت مكتبها على متن دراجتها الهوائية عندما شوهدت سيارتان، إحداهما شاحنة بيضاء صغيرة تقومان بخطفها في حي الكرادة، وفق ما أفاد مصدر أمني. وشاهد عناصر أحد مراكز الشرطة، عملية الخطف إلا أنهم لم يتدخلوا، وفق المصدر نفسه.

وأوضح مصدر أمني آخر، تفاصيل تحرير ميفيس ليل الخميس الجمعة، قائلاً إنّ خلية الصقور الاستخباراتية، وهي قوات نخبة، تمكنت من تتبع أحد المسؤولين عن عملية الخطف من خلال كاميرات المراقبة. وأضاف أنه تم اعتقال الشخص وزعم أنه ينتمي إلى أحد فصائل الحشد الشعبي التابعة للقوات الأمنية العراقية والتي تضم فصائل موالية لإيران.

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