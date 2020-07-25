بدء استقبال الحجاج وإجراءات استثنائية للسلامة

المصدر: جدة - البيان

بدأت المملكة العربية السعودية، عبر مطار جدة، استقبال أولى دفعات حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم، في ظل إجراءات مشدّدة وتطبيق صارم للإجراءات الصحية عبر خطة شاملة تترجم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجاج وضمان أدائهم المشاعر المقدّسة في سهولة ويسر. وفرض تفشي فيروس كورونا تحديات صحية كانت السلطات السعودية على قدرها، باتخاذ قرار إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.



وفرضت البروتوكولات الخاصة بموسم الحج الاستثنائي هذا العام، تمكين أعداد محدودة من حجاج الداخل من أداء الشعائر، واتخاذ إجراءات في كل موقع خلال رحلة الحج، منذ الوصول وحتى التنقلات عبر المواصلات والسكن والوجبات الغذائية والطواف ورمي الجمرات. كما تضمّنت البروتوكولات، منع لمس الكعبة المشرّفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز، فضلاً عن التشديد على ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والتنقل في مجموعات صغيرة، وتكثيف نقاط الفحص عند جميع المداخل بشكل يومي، تتضمن قياس درجة الحرارة.

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