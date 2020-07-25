قرقاش: الإمارات شريك لقوى خيّرة ترفض الخضوع للقوى الإقليمية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحملة الإعلامية السوداء التي تستهدف دور الإمارات الإقليمي، تعود إلى عجز المنصات القطرية والتركية والإخوانية عن مجاراة الطموح الإماراتي، بعيداً عن مؤامرات الخيم والتسجيلات، فدولة الإمارات شريك لقوى خيّرة في المنطقة ترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية.



وفنّد قرقاش، في سلسلة تغريدات، الحملة الإعلامية الهادفة للنيل من دور الإمارات وتقدمها في كافة المجالات. وأكد أن «تضخيم دور الإمارات الإقليمي، والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات، ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيداً عن مؤامرات الخيم والتسجيلات».



وأضاف: «كما أن تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية، وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية».



وحول أبعاد هذه الحملة كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لا شك أن جزءاً من هذه الحملة السوداء المستمرة، والتي يتم إنفاق الملايين عليها، يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثراً في تعزيز موقعنا ودورنا».

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