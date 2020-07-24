تحرير الألمانية المخطوفة في بغداد

المصدر: بغداد – وكالات

أعلن القضاء العراقي، اليوم، تحرير الألمانية هيلا ميفيس بعد أربعة أيام على اختطافها من قبل مسلحين مجهولين، مشيراً إلى استمرار التحقيق في الجريمة.

وقال المجلس الأعلى للقضاء العراقي، في بيان صحافي تناقلته الصحف العراقية: «إنه بإشراف محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، تمكنت القوات الأمنية من تحرير المختطفة فجر 24 يوليو، والتحقيق جارٍ بخصوص الجريمة، وسوف تعلَن النتائج حين اكتمال الإجراءات التحقيقية«.

من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية ميفيس في بغداد.

وكانت ميفيس قد اختُطفت، مساء الاثنين، على كورنيش نهر دجلة في وسط بغداد، على بعد أمتار من مركز «تركيب» الداعم للفنانين الشباب، الذي تعمل فيه، من قِبل مجهولين يستقلون سيارتين، خلال تجولها على دراجة هوائية في شارع أبو نواس الممتد على طول نهر دجلة إلى حي الكرادة في وسط العاصمة.

ومنذ بداية العام الحالي، خُطف صحافيان فرنسيان لأيام عدة، إضافة إلى ثلاثة عاملين في مجال حقوق الإنسان، أُفرج عنهم بعد شهرين من الاحتجاز إثر اختطافهم مع عراقي في حي الكرادة نفسه.

وقال مصدر عراقي بعد اختطاف الألمانية إن «المحققين يعتقدون أن حزب الله اللبناني قد يكون متورطاً في الاختطاف، وذلك بعد نفي كتائب حزب الله العراقي مسؤوليته عن اختطافها».

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