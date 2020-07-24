«خليفة الإنسانية» تنقل 15 مريضاً من سقطرى لتلقي العلاج في الدولة

المصدر: عدن - البيان

نقلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أمس، 15 مريضاً ومرافقاً من العناية المركزة بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بسقطرى ومن منازلهم، لتلقى العلاج بمستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة على نفقتها، كما قدمت مليوني لتر من المياه الصالحة للشرب لعدد من القرى السكنية في الجزيرة.

وأعرب أهالي المرضى عن جزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على مواقفهم النبيلة مع سكان سقطرى، كما أشاد الأطباء في مستشفى خليفة بن زايد بسقطرى، بالجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل نقل الحالات المستعصية والحرجة لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، ضمن الخدمات الإنسانية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات.

وعبر أبناء سقطرى عن سعادتهم بعودة طيران رويال الإماراتية التي عملت على تخفيف معانات السكان ونقلهم مجاناً إلى دولة الإمارات، كي يحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة، لاسيّما الحالات الحرجة.

في السياق، واصلت «فرق الخير الإماراتية» التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، توزيع مياه الشرب على عدد من قرى ومناطق الجزيرة التي تعاني من شح المياه وهي: سلمهو وتار دترار غرب سقطرى. ووفرت فرق المؤسسة مليونين و200 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، لتغطية احتياجات 9 مراكز سكانية هي: (لسكة، الساحل الغربي، قبهتن، عمدهن، دكسم، بوادي قلنسية، نوجد، شوعب، دركبوا) خلال الأسبوعين الماضيين، إذ يتم إرسال الصهاريج التي تحمل المياه للسكان بشكل يومي.

وأعرب أهالي المناطق عن شكرهم وتقديرهم الكبير للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات وممثليها بمحافظة سقطرى وحرصهم على توفير المياه الصالحة للشرب للمناطق التي تنعدم فيها المياه.

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