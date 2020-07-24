الكويت تقلّص حظر التجول والعراق يفتح المجال الجوي

المصدر: الكويت - بغداد- وكالات

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية وتقليص ساعات حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما فرضت السلطات إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس «كورونا».

وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق المزرم في بيان على حسابه على موقع تويتر، أن مدة الحظر الجديدة ستكون ست ساعات بدلاً من تسع، حيث ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجراً، على أن يتم مراجعة قرار تقليص ساعات الحظر «في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك».

كما قرر مجلس الوزراء فك الحظر المحلي المفروض على منطقة الفروانية، وهي إحدى أكثر مناطق الكويت اكتظاظاً بالسكان، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

من جهتها عادت السلطات العراقية، أمس، فتح مطاراتها أمام الرحلات الجوية السياحية، بعد إقفال استمر أربعة أشهر، إثر فرض الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس «كورونا». وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي، كما تم فتح مطارات البصرة والنجف، بينما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس.

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