السودان نحو استكمال هياكل السلطة الانتقالية

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

أخيراً حسم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ملف ولاة الولايات، الذي طالما رفعته الجماهير الثائرة كواحد من متطلبات الثورة، إذ ظلت ولايات البلاد الـ18 يحكمها قادة الفرق العسكرية بالتكليف منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، دون تغيير في مؤسسات الحكم المحلي، وظلت الشكوى مستمرة من تحكم عناصر النظام المخلوع في مفاصل الحكم في الولايات، مما أضعف الأداء العام للحكومة الانتقالية، وتسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

واعتبر حمدوك خطوة تعيين الولاة المدنيين بداية فعلية للتغيير بالولايات، ورغم التحفظات التي أبدتها بعض القوى السياسية المنضوية في تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة، حول الطريقة التي تمت بها عملية اختيار الولاة، غير أن حمدوك أكد أنه اعتمد على الترشيحات المقبلة من التنسيقيات ولجان قوى الحرية والتغيير، ولفت إلى أن اختيار الولاة تم على أسس شملت آراء المكونات السياسية للفترة الانتقالية، حيث شملت قوائم الولاة لأول مرة سيدتين لولايتي نهر النيل والشمالية.

أهم المطالب

ويرى القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين في تصريح لـ«البيان» أن تعيين الولاة المدنيين يمثل واحدة من أهم المطالب الجماهيرية المنادية باستكمال مؤسسات الحكم المدني الذي اصطفت حولها مكونات قوى الحرية والتغيير، ويؤكد أن الخطوة رغم تأخرها، والتعثر الذي صاحبها، إلا أنها تمثل الحد الأعلى من التوافق بين القوى السياسية المتحالفة.

خطوة مؤثرة

وواجه الولاة العسكريون طوال الفترة التي أعقبت سقوط النظام المعزول موجات من الضغوط والانتقادات لأدائهم في إدارة المؤسسات المدنية هناك، مما أحدث جفوة وعدم تنسيق أدى لتدهور الأوضاع الخدمية بالولايات، ما جعل خطوة تعيين الولاة المدنيين موضعاً للترحيب من عدة قوى سياسية.

واعتبر القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين أن تعيين الولاة المدنيين خطوة مؤثرة على مستوى الشارع باعتبارهم الأقرب لتفهم قضاياه. وأكد أن حزبه سيسخر كافة إمكانياته حتى يتمكن الولاة المدنيون من العبور بولاياتهم وقضايا الأهالي فيها، كما أن ذلك من شأنه أن يضمن العبور الآمن للفترة الانتقالية، التي يمثل نجاحها مكسباً لجميع القوى السياسية، التي تمثل الحاضنة لحكومة الفترة الانتقالية.

في المقابل، أعلن حزب الأمة القومي رفضه قائمة الولاة التي تم إعلانها مبيناً أن «تعيينهم جاء بغير قانون ومتجاوزاً للوثيقة الدستورية وناشد الولاة المختارين من عضوية الحزب الانسحاب من التكليف مشدداً على أنه لم يقدم قائمة ترشيحات لتعيين منسوبيه».

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