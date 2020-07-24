مصر تحبط مخططاً إخوانياً لإثارة البلبلة

المصدر: القاهرة-وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس إحباط مخطط إخواني لإثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المصريين تزامناً مع بدء الاستحقاقات الانتخابية وضبط ستة من العناصر الإخوانية الإرهابية من القائمين على تنفيذ هذا المخطط.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد إصدار قيادات التنظيم تعليمات لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم من خلال إعداد وإنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخباراً مغلوطة عن الأوضاع الداخلية في البلاد.

وأضاف أنه أمكن تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط من الهاربين بتركيا.

كما أكدت المعلومات اضطلاع العناصر الإخوانية، في إطار تنفيذ مخططها، باستغلال وحدة سكنية بالإسكندرية وتجهيزها لاستخدامها كاستوديو حيث تم استهداف وضبط القائمين على هذا المخطط.

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