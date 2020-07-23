الصحة العالمية: القاعدة الطبيعية اليوم هي التعايش مع الفيروس

المصدر: وام

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بلغ حتى الآن حوالى 15 مليون حالة فى الوقت الذى بلغت الوفيات 620 ألف حالة .

وقال المدير العام للمنظمة دكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس فى مؤتمر صحفى مساء اليوم بجنيف إن ثلثي حالات الإصابة هي فى 10 بلدان بينما نصفها فى 3 بلدان فقط .

وأضاف أن الاشخاص حول العالم اليوم عليهم أن يجدوا السبل للتعايش فى وجود فيروس كورونا لان تلك ستكون هي القاعدة الطبيعية اليوم.. وأن يتخذوا القرارات بخصوص المكان الذى سيذهبون إليه لأنها أصبحت خيارات حياة.

وأكد مدير عام المنظمة الدولية أن الشخص وإن كان يعيش فى مناطق تسجل عددا منخفضا من حالات الاصابة غير أنه يجب ألا يتخلى عن حذره أو يتصور أن الجائحة قد انتهت .

وردا على أسئلة الصحفيين قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة إن توصية المنظمة هي أن كافة المخالطين لمن أصيبوا بالفيروس عليهم الالتزام بالحجر الصحي .

وأشار إلى أن التقدم فى مكافحة الفيروس حدث عندما تم تحديد مجموعات الاصابة العنقودية من الحالات وتنفيذ الحجر الصحي وحصار المرض لدى هذه المجموعات .

من جهتها قالت الدكتورة ماريا فانكيركوف خبيرة المنظمة إنه سيتم تحديث المبادئ الارشادية الخاصة بمكافحة الفيروس وأكدت على التركيز على عدم فصل الاطفال عن أبائهم عند تنفيذ الحجر الصحي .

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