التحالف الدولي: لا نخشى عودة ظهور «داعش» في العراق

المصدر: عواصم- وكالات

في حين لا يزال خطر تنظيم داعش الإرهابي قائماً في العراق بين الحين والآخر، إلا أن نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قلل من أهميته، مؤكدا أن التحالف لا يخشى عودة التنظيم مجدداً، واصفاً بقايا هذا التنظيم في بلاد الرافدين بأنها «ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق».

وقال الجنرال الأميركي كينيث إيكمان، من بغداد خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو مع صحافيين في البنتاغون إنه حتى إذا كان التحالف الدولي «يدرك أنّه لن يتمّ القضاء على تنظيم داعش بالكامل»، فإنّ اضمحلال قوة التنظيم «سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق».

كما أضاف أن التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة التنظيم لكن «نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث».

هذا وشدّد الجنرال على أن داعش «يجد صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية. إن قادته، وأمواله، ولوجستياته، ووسائل إعلامه ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق».

إلى ذلك، قال كينيث إيكمان إن الهدف الآن هو إبقاء التنظيم عند هذا المستوى، مطمئناً إلى أن الجيش العراقي هو «أصلاً أقوى من داعش»، مما سيسمح لقوات التحالف في العراق بتقليص عديدها على الأرض.

ولفت إلى أن التحالف سلّم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي، مشيراً إلى أن معسكر «بسماية» التدريبي الضخم القريب من بغداد، حيث بُنيت قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، ستتسلّمه القوات العراقية السبت.

كما أضاف أنّ القوات الأمريكية، التي تمثّل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسوريا، سيتم تقليصها «ببطء وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية». ولدى الولايات المتّحدة رسمياً 5200 جندي في العراق. أما في سوريا فلم يعد البنتاغون ينشر أعداد عسكرييه المنتشرين في شمال شرق هذا البلد.

يذكر أن تنظيم داعش شن عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص في مايو الماضي، في حين أفاد رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، أن السلطات العراقية أحبطت مخططاً «خطيراً» كان ينوي التنظيم تنفيذه في البصرة وعدة محافظات أخرى.

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