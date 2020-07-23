البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الحوثي بحق أعضاء منتخبين

المصدر: القاهرة - البيان

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب في اليمن.

ووجّه رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين يمثلون الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية، مؤكداً ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.

وأكد السُّلمي -في بيان أصدره اليوم- رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍّ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وشدد على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

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