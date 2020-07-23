اعرف السبب: توقف المؤتمر اليومي لوزارة الصحة السعودية الخاص بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنه ابتداءً من غد الجمعة سيتم إيقاف المؤتمر الصحافي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا "كوفيد_19".

وقالت الصحة السعودية إنه ستتم العودة مجددًا لاستكمال المؤتمرات والبيانات اليومية الخاصة بإحصائيات فيروس كورونا في المملكة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الوزارة عبر تويتر، إلى أنها ستبقى دومًا قريبة، بالمستجدات والتعليمات عبر حساب وزارة الصحة @SaudiMOH.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.

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