تركيا تتكبد مزيداً من الخسائر على الأرض الليبية

المصدر: طرابلس، أنقرة - وكالات

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس مزيداً من القتلى في صفوف مرتزقة تركيا في ليبيا لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية، نحو 481 مقاتلاً بينهم 34 طفلا دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وأكد المرصد إرسال تركيا دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشار المرصد إلى عودة 5850 مرتزقاً إلى بلدهم الأصلي وذلك بعد انتهاء عقودهم في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وأصبحت الخسائر التركية في ليبيا عقبة جديدة للحزب الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس التركي رجب أردوغان، وجددت المعارضة التركية طلبها بالحصول على إجابات حول مقدار الخسائر التي تعرضت لها تركيا جراء تدخل أردوغان في ليبيا.

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