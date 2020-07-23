تفكيك خلية إخوانية في الإسكندرية

المصدر: القاهرة – البيان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، تفكيك خلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كانت تدار عبر قيادات تابعة للتنظيم في تركيا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم القبض على عناصر الخلية، وهم من جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال)، وذلك بتهمة إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة.

وأضافت أن الخلية التابعة لجماعة الإخوان المقبوض عليها يديرها قيادتهم في تركيا.

يأتي هذا بعد يومين من نجاح القوات المسلحة المصرية في إحباط محاولة هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية، بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، حيث نشرت القوات المسحة المصرية الفيديو، مع «بيان» جاء فيه: «في إطار الجهود المتواصلة، التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بـشمال سيناء، وتأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر الإرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد، باستخدام 4 عربات».

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