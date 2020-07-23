طبيب مصري: التكييفات المركزية تنقل كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح في مصر، إنّه يمكن للتكييفات المركزية نقل عدوى فيروس كورونا، مرجعا السبب بعدم تجديد دورة الهواء الخارجي، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود ضرر من التكييفات العادية نتيجة تجديد دورة الهواء الخارجي لهذا النوع من التكييفات.

وأكد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "اكسترا نيوز"، أهمية التباعد الاجتماعي خاصة في الأماكن المغلقة، متابعا: "يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لأن الفيروس قد يكون سريع الانتشار في هذه المناطق".

وشدد على أنّ الأماكن المغلقة فرصة جيدة لأن يسكن الفيروس في الهواء حيث ينتشر في أكثر من مترين، لعدم وجود هواء يتحرك بداخله، لذلك قد يتطاير الرذاذ لأكثر من مترين.

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