الإمارات تؤكد حرصها على وحدة واستقرار ليبيا

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أكدت الإمارات حرصها على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، مُشددة على موقفها الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة وفقاً لمقررات الأمم المتحدة، وعلى دعمها لجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وما تبذله مصر من جهود في هذا الصدد، انطلاقاً من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

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