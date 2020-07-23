مساعدات غذائية إماراتية لسكان الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولليوم العاشر، توزيع المواد الغذائية لمناطق الساحل الغربي في اليمن، ضمن الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حملة توزيع المساعدات الغذائية في الساحل الغربي، والتي بدأت قبل عشرة أيام في مديرية الخوخة، وصلت إلى مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة، حيث استهدفت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي، 500 أسرة فقيرة من سكان قرى «الجاح والمرازيق وقرية الصفارية والشواذل وقرية القباصية»، وتقع هذه القرى على خط التماس التي تتعرض للقصف اليومي المتكرر من قبل ميليشيا الحوثي.

واستفاد من المساعدات 3500 من السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر والحاجة الملحة للغذاء، بعد أن حرمتهم ميليشيا الحوثي من مصادر دخلهم، التي يحصلون عليها من مزارعهم التي قامت بزراعتها بالألغام وكذلك شواطئ الصيد التي أصبحت مفخخة بالألغام العائمة.

ويأتي الدعم استمراراً للحملة الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة السكان في المناطق الريفية والنائية واستمراراً لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة بمديريات الساحل الغربي المحررة. وسيرت الهيئة في وقت سابق، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية لمخيمات النازحين بالوعرة والعليلي والجحيبر والأحواش بمديرية الخوخة ومخيم النازحين بقرية غليفقة والدريهمي تقدر بـ 120 طناً من المساعدات الغذائية الضرورية.

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