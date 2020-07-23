البرلمان التونسي يؤجّل البت في سحب الثقة من الغنوشي

المصدر: (تونس - البيان)

أرجأ مكتب مجلس النواب التونسي، الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى اليوم الخميس.يأتي ذلك فيما نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان، من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، محملة الغنوشي وكتلتي «الدستوري الحر» و«الكرامة» مسؤولية تعطيل البرلمان.

بدوره، قال أمين عام حزب «تونس إلى الأمام»، عبيد البريكي، إنّ «النهضة» بصدد ترهيب التونسيين، وإن منطق الترهيب يعقد الأوضاع بدل حلها، مؤكداً أنه كلما اختلط الدين بالسياسة كانت النتيجة صراعات دموية. وشهد مقر البرلمان حالة من الفوضى، بسبب اعتداء نواب من حركة النهضة على النواب المعتصمين من كتلة الحزب الدستوري الحر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز