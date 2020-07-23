المجلس النرويجي: 25 % من الأسر اليمنية مهددة بالجوع

المصدر: (عدن - البيان)

حذّر المجلس النرويجي للاجئين، من أن 25 في المئة من الأسر اليمنية باتت مهددة بالجوع، بعد فقدان دخلها الكامل جراء فيروس كورونا، بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة، خفض الدعم الذي تقدمه في مناطق سيطرة الميليشيا إلى النصف.

المجلس النرويجي ذكر في بيان له، أن دراسة أجريت على 450 أسرة في تسع مناطق أظهرت أن واحدة من كل أربع أسر يمنية تمت مقابلتها، مهددة بالجوع بعد فقدان دخلها بالكامل منذ انتشار كورونا بالبلاد .ووفق المجلس، فإن «94 بالمئة من العائلات (التي استطلع رأيها) أفادت أن الطعام يشكل مصدر قلق كبيرلها، فيما قال نصف المستطلعين، إنهم فقدوا نصف دخلهم على الأقل في ظل ارتفاع الأسعار».

وأوضح مدير مكتب المجلس في اليمن، محمد عبدي، إن «وباء كورونا يأتي على رأس مجموعة من التحديات الأخرى التي قد تكلف الناس حياتهم، حيث انزلقت أعداد أخرى من الأسر إلى خط الفقر بعد انخفاض دخلها».وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أبلغت، ميليشيا الحوثي، بتخفيض نسبة دعمها لعدد من القطاعات الخدمية بنسبة تصل 50 في المئة.

ضمن مشاريع الاستجابة الإنسانية الطارئة التي تقدمها الأمم المتحدة. وأوضحت، أن مؤتمر تعهدات المانحين، لم يلبِ توقعات اليونيسيف التمويلية، ولم يرقَ إلى ما هو مطلوب لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في اليمن.

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