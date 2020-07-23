الجيش الليبي يتوعّد القطع «المعادية» ويحذّر تركيا

توعّد الجيش الوطني الليبي، باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكداً وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك، محذراً تركيا من مغبة الاقتراب.

وقال العقيد أبو بكر البدري، مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في مؤتمر صحافي: «سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية، لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا».

وتأتي تصريحات البدري خلال مؤتمر صحافي مشترك في بنغازي مع اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي. وقال المسماري، إن الجيش أبدى احتراماً للمبادرة المصرية، الهادفة إلى وقف إطلاق النار، والتزمنا بها منذ الشهر الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن «الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات».

وأضاف أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية. وشدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية. وجدد تأكيده على أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

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