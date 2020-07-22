ضربات موجعة للحوثيين في نهم والضالع

المصدر: عدن - البيان

قالت مصادر، إن القوات المشتركة نصبت كميناً محكماً لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب، وأسفر عن سقوط عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وفي جبهات محافظة الضالع لقي القيادي الميداني في الميليشيا محمد إسماعيل النجم مصرعه وعدد من مرافقيه بنيران القوات المشتركة في قطاع حبيل يحيى، شرق مديرية الحُشا.

وحسب مصادر عسكرية في محور الضالع، فإن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي بقيادة النجم حاولت التسلل إلى مواقع الحَرَّة وقليعة، في قطاع حبيل يحيى، إلا أن القوات المشتركة نصبت كميناً محكماً لهذه العناصر في منطقة شعب الأبيض، وقتلت قائد المجموعة مع نحو عشرين آخرين كانوا معه.

وتجددت المواجهات العنيفة مع الميليشيا في قطاع باب غلق، شمال الفاخر، غرب مديرية قعطبة.

وفي الساحل الغربي تضرر مسجد وأحد المنازل في منطقة بيت مغاري شمال غرب حيس جراء استهداف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية، ما خلّف ردود أفعال غاضبة لدى السكان جراء استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق قذائف المدفعية على التجمعات السكنية، ما تسببت بموجة نزوح جديدة.

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