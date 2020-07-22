مفارقة.. «كورونا» يدر أرباحاً طائلة على شركة عراقية

المصدر: بغداد- رويترز

فيما يمثل تطبيقاً عملياً لمقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، تعمل شركة عراقية خاصة لتصنيع المنتجات الغذائية في البصرة بكل طاقتها هذه الأيام، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها محلياً، بعد أن تسببت جائحة «كورونا» وما تلاها من قيود وإغلاق للحدود في الحد من كمية المنتجات الغذائية المستوردة المتوفرة في البلاد.

وتنتج شركة «جيكور» للمنتجات الغذائية العديد من المواد الغذائية، التي تتراوح بين اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات.

وقال مدير مصنع الشركة، عبدالرضا إبراهيم «حجم الطلب في السوق زاد عندي، بسبب غلق الحدود بيننا وبين دول الجوار، الحدود البرية، أدى ذلك إلى زيادة بعملية الإنتاج. قبل تفشي الوباء كنا ننتج نحو 90 طناً في اليوم بينما ننتج الآن 150 طناً في اليوم بسبب ارتفاع الطلب».

وأغلق العراق حدوده الدولية وفي ما بين محافظاته مارس الماضي، باستثناء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، وذلك للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتتطلع الشركة العراقية الخاصة الآن للتصدير للولايات المتحدة وأوروبا بعد حصولها على شهادة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، وإبرامها تعاقدات مع شركات في ألمانيا وهولندا واليابان لتركيب خطوط إنتاج جديدة للتصدير.

وقال عبدالرضا إبراهيم «قبل جائحة كورونا كانت عملية التصدير خمسة في المئة من كمية الإنتاج. خلال جائحة «كورونا» وبسبب تلكؤ بعض المعامل (المصانع) ارتفعت كمية التصدير وحالياً أخذنا شهادة الإف.دي.إيه (إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية) لغرض التصدير إلى أمريكا، وعندي تعاقدات جديدة ويّا دول أوروبا».

وأوضح إبراهيم أن شركته زادت في أنواع منتجاتها أكثر قائلاً «كنا ننتج 14 نوعاً من أصناف اللحوم يومياً، اليوم إحنا واصلين لثمانين نوع من أصناف اللحوم ذات الأحجام والمنتجات المختلفة، بما في ذلك اللحوم والدواجن والخضار. كل ما يتطلبه المنزل العراقي، العائلة العراقية».

وقالت المتسوقة العراقية دعاء إبراهيم «بسبب جائحة كورونا والظروف وغلق الحدود، والمنتجات المستوردة قلت وانخفضت بصورة كبيرة، لذلك اتجهت جميع العائلات العراقية لشراء المنتجات العراقية، بعد أن رأوا جودتها العالية. المنتجات العراقية جيدة من جميع النواحي».

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