الديوان الملكي السعودي ينعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وأصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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