خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الورزاء

المصدر: وام

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء اطلع خلال الجلسة على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية وفق منظومة عمل تكاملي تهدف للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن وصحي..

كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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