لأول مرة.. مصر تعلن «صفر» إصابات بكورونا في محافظتين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا ، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل أى حالات جديدة.



وقالت وزيرة الصحة والسكان، فى بيان صحفى ، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.

وأوضح الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، أن هناك عدة عوامل تتحكم في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، من بينها كثافة السكان في تلك المحافظة، مشيرا إلى أنها عامل رئيسي في الوصول إلى صفر إصابات، فإذا كانت الكثافة السكانية منخفضة فذلك يعني عدم تواجد تكدس في الأسواق أو وسائل الموصلات، ويعني انتشار أقل للفيروس.

وأضاف شاهين لـصحيفة "الوطن"، أنه الالتزام والوعي سبب آخر في الحد من انتشار الفيروس، فمن الممكن أن يكون سكان تلك المناطق أكثر ثقافة وفهم للإجراءات الاحترازية والوقائية مما ساعد على سرعة الوصول إلى معدل "صفر إصابات كورونا"، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لسكان المنطقة عامل مهم في التعافي، فطبيعة البيئة التي تتواجد بها عوادم وملوثات نسبة الشفاء تكون أقل من التي تكون صحية ونظيفة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، إن فيروس كورونا لا يوجد له لقاح، ولكن لدينا طرق فعالة للحد من مخاطره، حتى نصل إلى صفر إصابات على غرار الدول التي حققت ذلك.

وأضاف "سلامة"، أن تلك المناطق نجحت في الوصول إلى صفر إصابات كورونا لامتلاكها كثافة سكانية أقل، مما ساعد في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فلا تزاحم أو تكدس سكاني، وهو ما يعني انتشار أقل للفيروس بين المواطنين.

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