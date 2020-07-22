الجيش المصري يقتل 18 إرهابياً في سيناء

المصدر: أ ف ب

أحبطت القوات المسلحة المصرية هجوما للعناصر التكفيرية على أحد المواقع الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وقتلت 18 إرهابيا.

وقال الجيش في بيان إنّ "قواتنا نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية" في منطقة بئر العبد.

وأضاف البيان "قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فرداً تكفيرياً منهم فرد يرتدي حزاماً ناسفاً".

واستشهد جنديان مصريان وجرح أربعة آخرون في عملية أمس الثلاثاء في بئر العبد. كما دمّرت القوات المصرية أربع عربات بينها ثلاث مفخّخة.

وأكدت القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.

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