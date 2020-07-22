الميليشيا تحشد في شمال الضالع

المصدر: (عدن - البيان)

أرسلت ميليشيا الحوثي تعزيزات من المقاتلين إلى جبهات القتال في شمال محافظة الضالع بعد الخسائر التي منيت بها خلال الأيام القليلة الماضية، في حين قتل 6 من عناصر الميليشيا في انفجار عبوة ناسفة كانت الميليشيا ذاتها قد زرعتها في جنوب الحديدة.

ووفق مصادر محلية وسكان، فقد وصلت إلى مديرية دمت شمال محافظة الضالع أكثر من 15 عربة تحمل دفعة جديدة من مقاتلي الميليشيا قادمة من محافظة ذمار، فيما أرسلت دفعة مماثلة من المجندين إلى جبهات القتال في البيضاء.

ووفقاً لهذه المصادر فإن التعزيزات الجديدة تلقت تدريبات مكثفة في المدينة الرياضية في محافظة ذمار بعد أن حولتها الميليشيا إلى مركز لتدريب وتجنيد المقاتلين الذين يتم استقدامهم من ريف المحافظة، مستغلة الظروف الاقتصادية التي يعيشها السكان في تلك المناطق بإغراء أبنائها بالحصول على راتب شهري إذا ما التحقوا بجبهات القتال.

وكانت جبهات القتال في منطقة مريس جنوب مدينة دمت شهدت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي التي حاولت التسلل إلى موقعي وينان والزيلة في القطاع الغربي للجبهة، حيث تصدت لها القوات المسلحة المشتركة وكسرت الهجوم وكبدتها قتلى وجرحى أجبرت على إثرها الميليشيات بالتراجع والفرار.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة كانت رصدت تحركات لمجاميع الميليشيا المدعومة، خلال محاولتها التسلل، وردت عليها حسب قواعد الاشتباك، وصدتها من التقدم على الجبهة.

أما في الحديدة فقد قتل ستة من عناصر الميليشيا. وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن الميليشيا وأثناء محاولة نشر مقاتليها في المواقع المقابلة لمواقع اللواء الحادي عشر عمالقة في منطقة الحمينية غرب حيس انفجرت عبوة ناسفة في إحدى العربات وحولت كل من كان عليها إلى أشلاء وعددهم ستة أفراد.

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