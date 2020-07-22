«الهلال» تستأنف العيادات المتنقلة في حضرموت

المصدر: عدن - البيان

استأنفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برنامج العيادات الطبية المتنقلة لسكان القرى والمناطق النائية بمحافظة حضرموت والمناطق المجاورة لها في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن.

وذكر الدكتور علاء بانافع مشرف الفريق الطبي، الحملة الطبية ستقدم الخدمات العلاجية لأكثر من (100) حالة مرضية يومياً موزعة على القرى والمناطق الريفية بمختلف مديريات حضرموت، إلى جانب ما تقدمه الفرق الصحية التابعة للهيئة من استشارات وخدمات طبية وتقديم أدوية مجانية.

المناطق النائية

وحسب بانافع فإن العيادات المتنقلة سوف تستهدف المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو الكادر الطبي، حيث ستقدم للسكان خدمة المعاينة للمرضى وعلاجهم من قبل الفريق الطبي للعيادة المتنقلة التابع للهلال الأحمر الإماراتي وتوفير الأدوية المجانية.

مبيناً أن المشروع يعمل بطريقة مبتكرة وتتميز بمرونتها كعيادة متنقلة متكاملة الخدمات وتعتبر وسيلة ناجحة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون وصول الخدمة الصحية في الظروف المختلفة.

خدمات طبية

العيادة المتنقلة في يومها الأول قدمت الخدمات الطبية المتكاملة لسكان منطقة الطويلة بمديرية المكلا، وتوقع القائمون عليها أن يقوموا بمعاينة اكثر من 300 حالة خلال يومين، على أن تستمر أعمال العيادة المتنقلة بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت، 6 أيام من كل أسبوع على مدار العام الجاري.

من جهتهم، عبر أهالي المنطقة عن تقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحسين الوضع الصحي بالمحافظة، وثمنوا جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تسيير هذه العيادة الطبية المتنقلة وتقديم المعاينة والأدوية المجانية لهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز