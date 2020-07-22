الإمارات تدعو إلى استراتيجية خليجية ضد التدخلات الخارجية

المصدر: دبي - البيان

دعت دولة الإمارات إلى استراتيجية برلمانية خليجية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في ظل تدخلات خارجية جعلت أراضي بعض الدول العربية مسرحاً للإرهاب والميليشيات، وشددت على موقفها الثابت في ضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى).

وعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعهم الدوري الـ13، «عن بُعد» برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وفي كلمته أمام الاجتماع قال معاليه، إن ما تعيشه المنطقة العربية من تدخلاتٍ أشعلت الصراعات بين أبناء الشعب الواحد وأدت إلى إثارة النعرات والفتن الطائفية والانحياز لطائفة دون أخرى.

وجعلت أراضي بعض البلدان العربية مسرحاً لجماعاتٍ إرهابيةٍ، وميليشيات مسلحة، ولأصحاب فكر ضال، يتطلب بناء استراتيجية برلمانية خليجية مشتركة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، ترتكز على أن تكون العلاقة مع هذه الدول قائمةً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حُسنِ الجوارِ، والاحترامِ المتبادلِ لسيادةِ الدُّوَل، وعدم التدخُل في شؤونها الداخلية، وتجنب استخدامِ القوةِ أو التهديد بها إلا في حدود ما تتطلبُه ضروراتُ الدفاع الشرعي عن دولِنا وعن مصالحِها.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد معاليه أهمية تطوير تشريعاتنا الوطنية والمشتركة بما يخدمُ أهدافنا، وأن يكونَ لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورٌ فعالٌ في الكشفِ عن خطورة السياساتِ العَدائية، وما تُمثلُه من تهديداتٍ للأمنِ والسِّلم والتنمية في دولنا الخليجية.

وأكد معالي صقر غباش التضامن الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، ضدَّ كلِّ تهديدٍ يَمس أمْنَها واستقرَارَها، كذلك أكد ضرورةِ الحلِّ السياسي للأزمةِ الليبية، وفقَ إعلانِ القاهرة، ومُخرجاتِ مؤتمرِ برلين، وكافةِ المبادراتِ الدَّوْلِيَّة الدَّاعيةِ إلى وقفِ إطلاقِ النارِ، وانسحابِ الأطرافِ الأجنبيةِ من الأراضي الليبيةِ، كما عبر عن دعم الإمارات لحل الأزمات التي تواجهها سوريا والعراق ولبنان، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وشدد معاليه على الموقف الثابت في دعمِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وفقَ مرجعياتِ الشَّرعية الدَّوْلِيَّة، وأكد الموقف الثابتِ في ضرورة إنهاءِ الاحتلالِ الإيرانيِّ للجزرِ الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى). وأضاف: «ما زلنا نؤكدُ تمسكِنا الراسخِ بسيادتنا على جزرنا الثلاثِ المحتلةِ، وسوف نظلُ على موقِفِنا السِّلْمِيِّ الدَّاعي إلى ضرورةِ إنهاءِ إيران لاحتلالها للجزرِ الإماراتيةِ الثلاث من خلال تسويةٍ سلميةٍ، إمّا بالمفاوضاتِ المباشرةِ والجادةِ أو عَن طريق التحكيمِ الدولي».

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