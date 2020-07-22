اليمن يتهم قطر بدعم الحوثيين

المصدر: (عدن - وكالات)

اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك قطر بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحاً أنه «منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيا الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن».

وأضاف عبدالملك، الذي يزور مصر حالياً، في حوار نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أنه «منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيا الحوثية علنياً، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية».

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عبدالملك، إن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، مضيفاً أن الموقف المصري ثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز