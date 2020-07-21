«أونروا» والنمسا تغيثان اللاجئين الفلسطينيين

المصدر: عمّان، فيينا - وكالات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيع مساعدة مالية طارئة لدعم لاجئي فلسطين من أبناء غزة المقيمين في الأردن، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 29 أكتوبر المقبلين.



وقالت «أونروا»، في بيان، إن ذلك يأتي بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.



وأشارت إلى أنه سيتم توزيع المساعدة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دينار أردني لكل عائلة ضمن معايير محددة، وهي أن يكون رب الأسرة من أبناء قطاع غزة المسجلين لدى أونروا، وأن تكون العائلة مقيمة في الأردن.



من جهتها، قررت النمسا دعم اللاجئين الفلسطينيين بـ8.1 ملايين يورو حتى عام 2022، وتحويل أموال المساعدات إلى «أونروا».



وقالت وكالة التنمية النمساوية، المعنية بتقديم مساعدات التعاون الإنمائي، في بيان إن أستريد فاين ممثلة النمسا في رام الله، وقعت اتفاقاً لدعم برنامج «أونروا» الصحي، مع مدير اتصالات الوكالة في الشطر الشرقي من القدس.



وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن تخصيص النمسا 5.7 ملايين يورو لتوفير الرعاية الطبية لأكثر من 134 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مساهمة النمسا الأساسية للوكالة خلال العام الجاري بقيمة 400 ألف يورو، وتخصيص مليوني يورو لتغطية كلفة الاحتياجات الأساسية اليومية لأكثر من 18 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا.

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