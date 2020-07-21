إثيوبيا تعلن التوصل إلى تفاهم رئيسي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

المصدر: د ب ا

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء إنه تم التوصل "إلى تفاهم رئيسي مشترك" في المحادثات الرامية إلى إيجاد حل لأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء، ومن المقرر إجراء مزيد من المفاوضات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن اجتماعا عقده الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء مهد الطريق أمام "اتفاق يمثل انفراجة " مع السودان ومصر بشأن السد.

وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على إجراء المزيد من "المناقشات الفنية" بشأن ملء السد، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عبر تويتر " انتهينا إلى تفاهم لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد".

وذكر مكتب أبي اليوم الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة الأخيرة مكّنت إثيوبيا من تحقيق هدفها في العام الأول لملء السد وأن الخزان يفيض.

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