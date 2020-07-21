السيسي يطمئن هاتفياً على خادم الحرمين الشريفين

المصدر: وام

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي اطمئن على صحة أخيه خادم الحرمين، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص تقديره لتمنيات الرئيس المصري الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقات المصرية - السعودية وما يجمع الشعبين من روابط ممتدة.

وتم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

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