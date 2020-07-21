مصر تعلن خلو محافظتين من فيروس كورونا تماماً

المصدر: وكالات

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل أي حالات جديدة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر صفر حالات جديدة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 627 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و50 حالة وفاة بالفيروس.

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