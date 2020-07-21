إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، فيما برر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار، في الوقت الذي أكد فيه وزير الري السوداني ياسر عباس أنه جرى الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن موسم الأمطار ساعد في إتمام عملية تعبئة خزان سد النهضة في مرحلته الأولى، مؤكداً أن هناك تفاهماً مشتركاً مع مصر والسودان على تواصل المفاوضات بشأن الجوانب التقنية المتعلقة بعملية ملء سد النهضة.

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