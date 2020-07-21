غلق المجلس الولائي بالجزائر بسبب «كورونا»

المصدر: الجزائر- وكالات

أعلن المجلس الولائي بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن غلق مقره لمدة أسبوعين، بعد وفاة أحد أعضائه نتيجة إصابته بفيروس «كورونا».



وقال رئيس المجلس كريم بنور في بيان نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية «ليكن في علم جميع المواطنين والمواطنات الوافدين إلى المجلس الشعبي لولاية الجزائر، أنه وإثر وفاة زميلنا العضو المنتخب بالمجلس بفيروس كورونا المستجد، وفي إطار احترام التدابير الوقائية للتصدي للوباء، تقرر غلق المجلس الشعبي لولاية الجزائر لمدة 14 يوماً لتجنب تفشي الوباء».



وقد توفي امبارك عليك رئيس بلدية الحراش سابقاً ورئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي بعد إصابته بفيروس «كورونا».



إلى ذلك، وجه نواب المجلس الشعبي الوطني نداء لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مخابر خاصة بإجراء تحاليل الكوفيد في بعض الولايات التي تفتقد هذه المخابر، ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت الجزائر ارتفاعاً مخيفاً ومقلقاً في عدد الإصابات بفيروس «كوفيد 19» في الفترة الأخيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز