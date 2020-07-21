الصحة السعودية تكشف سبب تراجع الإصابات بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في المملكة يعود إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن مدة التعافي للأعراض الخفيفة 10 أيام.

وأكد أن فيروس "كورونا" ما زال نشطا في العالم أجمع، حيث تم تسجيل ربع مليون إصابة في يوم واحد فقط، ما يعني أن الفيروس لم ينتهِ.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، أنه إذا كانت أعراض الإصابة شديدة على المُصاب فإنه يستلزم التدخل الطبي ونقله إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن المصابين ذوي الأعراض الخفيفة يتم إرشادهم للعزل المنزلي حتى التعافي، مشيراً إلى أنه في حال عدم مناسبة المنزل للعزل يتم توجيه المصاب للحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2587 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2476 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 255 ألفا و825 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 4000 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 207 آلاف و259 شخصا.

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