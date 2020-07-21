سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات لغاية 8 أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت عمان الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 1159 لعمانيين و 328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة69887 و 337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.

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