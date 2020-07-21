فيديو لحرق قطة في الهند يشعل تويتر في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر حرق قطة بسكب مادة مشتعلة عليها ثم إضرام النار فيها حتى الموت.

وانتشر الفيديو بشكل واسع حتى ظن البعض أنه أن الحادثة جرت في المملكة وأنشأ مغردون وسماً بعنوان #معذب_القطط، طالبوا فيه بالقبض على الجاني ومحاسبته.

ورداً على هذا الفيديو أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة السعودية، أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل لحرق قطة تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًّا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

كما أعلنت إحدى المنظمات الهندية المختصة مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن المتسبب.

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