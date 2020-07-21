بشرى سارة للسودانيين المنتهية جوازاتهم خلال أزمة "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن اكتمال الإجراءات الفنية لتجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج، المُنتهية أثناء أزمة جائحة “كورونا” مجّاناً حتى الأول من يونيو2021م.

وأكدت وزارة الداخلية في تغريدة في حسابها الرسمي على توتير عن وصول الأختام لمكاتب جوازات،دبي ،جدة، القاهرة، وستكتمل الإجراءات تباعاً ودعت الوزارة المواطنين الكرام متابعة السفارات المعنية وأن القرار يأتي إلحاقًا للقرار الوزاري رقم (138)، الذي قضى باعتماد نهاية فترة تجديد صلاحية جوازات السفر حتى 31 ديسمبر 2020م.

إنفاذًا للقرار الوزارى رقم ١٣٨ بتجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج،المُنتهية أثناء أزمة جائحة كورونا،مجّاناً، حتى الأول من يونيو2021م.

اكتملت الاجراءات الفنية ووصلت الأختام لمكاتب جوازات،دبي،جدة،القاهرة، وستكتمل الاجراءات تباعاً.

نرجو من المواطنين الكرام متابعة السفارات المعنية. — وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) July 20, 2020

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