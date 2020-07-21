عبدالفتاح السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" خطوة لاسترجاع أمجاد الأمة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إن إطلاق الإمارات "مسبار الأمل" إلى الفضاء هو خطوة تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار.

وأشار السيسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى إنه تابع بكل فخر واعتزاز إطلاق "مسبار الأمل" إلى الفضاء.

وأضاف الرئيس المصري: "إنها خطوة سباقة وتاريخية لدولة الإمارات لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي".

تابعت بكل فخر واعزاز اطلاق "مسبار الامل" الي الفضاء وهي خطوة وان كانت سباقة وتاريخية لدولة الامارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الامل المنشود في استرجاع امجاد واكتشافات الامة العربية والاسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 20, 2020

وأطلقت الإمارات بنجاح، أمس الاثنين "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

وتم تصنيع المسبار بالكامل بأياد إماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

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