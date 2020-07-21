السعودية والعراق تعزّزان العلاقات بحزمة اتفاقيات

المصدر: الرياض،بغداد-البيان،وكالات

بعيد إعلان السعودية والعراق الاتفاق على تأجيل زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، أكد الأخير أنه متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين.

وأكد الكاظمي على أهمية تلك العلاقات، قائلاً في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على الإيمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، ومتفائل بمستقبلها». وأضاف: «أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى بكامل الصحة والعافية في أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة والاطمئنان عليه شخصياً».

مسار جديد



وكان مستشارو الكاظمي قالوا في وقت سابق إن زيارته للرياض تهدف إلى فتح مسار جديد للتعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص العراق في أن يصبح وسيطاً إقليمياً.

تعميق التعاون

في غضون ذلك،وقعت السعودية والعراق،أمس، مجموعة من الاتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي السعودي العراقي حيث اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة أمس، التي جاءت امتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.

متطلبات افتتاح

وناقش الجانبان مدى جاهزية المنفذ الحدودي «جديدة عرعر» تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

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