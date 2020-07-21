عمليات نهب حوثية جديدة للمؤسسات الحكومية

المصدر: عدن - البيان

بعد أن استخدمته لفتح اعتمادات لشركات يملكها قادة فيها، بسطت ميليشيا الحوثي كامل سيطرتها على أحد أكبر البنوك الحكومية وبدأت التفتيش عن البيانات السرية للمودعين، في واحدة من أبرز عمليات النهب التي تتعرض لها المؤسسات المالية الحكومية في اليمن.

والى جانب استيلائها على عائدات المؤسسات العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد عينت ميليشيا الحوثي أحد قادتها ويدعى احمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، في خطوة تؤكد مصادر مصرفية أنها مرتبطة بقرار الميليشيا رفع السرية المصرفية عن كبار المودعين وكذا حركة الأرصدة بهدف تتبع من يعارضونها أو البحث عن أموال لمصادرتها تحت أي حجة.

وفي حديث لـ«البيان» قال اثنان من المصادر المصرفية إن قرار تعيين الحوثي رئيساً لمجلس إدارة البنك الذي استخدمت أموال المودعين فيه لفتح اعتمادات بنكية لشركة استيراد مشتقات نفطية يملكها شقيق الناطق باسم الميليشيا محمد عبدالسلام، جاء بعد فضح ممارسة إدارة البنك التي عينتها الميليشيا.

حجة واهية

وحسب هذه المصادر فإن ميليشيا الحوثي شكلت لجنة لرفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات في البنك وأمرت بفحص أرشيفه للسنوات الأخيرة تحت حجة البحث عن مخالفات مالية للإدارات السابقة التي توالت مهمة البنك قبل انقلاب الميليشيا وهي حجة واهية هدفها معرفة كافة البيانات السرية للمودعين وتتبع أموال من يعارضون الانقلاب في إطار مصادرة كل ممتلكات الخصوم التي تنتهجها ميليشيا الحوثي.

وطبقا لما ذكرته المصادر فإن تجار الميليشيا يستخدمون البنك في فتح اعتمادات الاستيراد وخصوصاً المشتقات النفطية حيث منحوا تسهيلات كبيرة رافقها مضايقات للتجار الذين لا يعملون مع الميليشيا حتى بات أولئك يحتكرون تجارة استيراد كل المشتقات النفطية.

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